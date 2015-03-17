Энергетики обеспечили электроснабжение новой школы в Красносельском районе

В компании также рассказали о самом объекте: это современная трёхэтажная школа, рассчитанная на 550 учеников.

Специалисты компании "Россети Ленэнерго" успешно завершили работы по подключению нового образовательного учреждения в Красносельском районе к электрическим сетям. Для нужд школы было выделено 770 кВт мощности. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Для обеспечения стабильности и безопасности работы объекта здание было запитано по первой и второй категориям надёжности электроснабжения. Это гарантирует бесперебойную подачу электроэнергии, что критически важно для учебного процесса.

Согласно информации пресс-службы, подключение осуществлялось от подстанции 110 кВ через распределительные сети 0,4 кВ. В рамках реализации проекта энергетический комплекс был полностью укомплектован: выполнено проектирование и строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции (БКТП) 10/0,4 кВ, установлен силовой трансформатор мощностью 1000 кВА. Кроме того, смонтирована современная система учёта электроэнергии.

В компании также рассказали о самом объекте: это современная трёхэтажная школа, рассчитанная на 550 учеников. Учреждение будет работать по модели "школы полного дня", а для досуга и развития детей в нём будут организованы различные образовательные кружки.

Фото: ВКонтакте / Россети Ленэнерго