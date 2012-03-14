Работа по газификации около 8500 домов в 223 садоводствах ведется в Ленобласти

Чтобы ускорить темпы внедрения газовых магистралей, параллельно ведутся работы по прокладке трубопроводов и осуществляются мероприятия по информированию местных жителей о преимуществах и условиях подключения природного газа.

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области провёл заседание регионального штаба по вопросам газификации, подведя промежуточные итоги работы за первые шесть месяцев текущего года. Было заявлено, что большинство договоров на присоединение к газовой сети, срок исполнения которых приходится на конец года, уже выполнены.

Работы по газификации продолжаются полным ходом: в настоящее время идёт подключение около восьми с половиной тысяч частных домохозяйств, расположенных в 223 садово-дачных товариществах региона. Чтобы ускорить темпы внедрения газовых магистралей, параллельно ведутся работы по прокладке трубопроводов и осуществляются мероприятия по информированию местных жителей о преимуществах и условиях подключения природного газа.

Председатель комитета Сергей Морозов призвал активизировать усилия по выполнению планов подключения жилых домов к газоснабжению, пока климатические условия позволяют проводить строительные работы без осложнений.

Ранее мы сообщили о том, что делегация Ленобласти примет участие во Всемирном фестивале молодежи.

Фото: Pxhere