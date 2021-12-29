В период Лиги чемпионов в Пулково откроют дополнительные терминалы

Организаторы ЛМ в Петербурге сообщили, что город готов к проведению финального матча.

В четверг, 10 февраля, Петербург посетили представители Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА). Они оценят, насколько город готов к проведению финального матча Лиги чемпионов. Напомним, он пройдет 28 мая 2022 года на стадионе "Газпром-Арена".

Основная цель визита делегации — обсудить обустройство площадки перед проведением матча, распределение туристического потока в период пандемии COVID-19 и организацию самого мероприятия. О подготовке к игре журналистам рассказали глава организационного комитета финала Лиги чемпионов Алексей Сорокин и "спортивный" вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Стадион сможет принять до 40 тысяч болельщиков, для этого необходимо модернизировать инфраструктуру. Так, например, в Пулково откроют дополнительные терминалы. Это должно облегчить работу служб аэропорта. Для болельщиков организуют 2 места сбора — в парке 300-летия Петербурга и СК "Юбилейный".

28 мая на Дворцовой площади пройдет фестиваль болельщиков. А уже на следующий день в Петербурге будут отмечать День города. По словам Пиотровского, город готов к проведению международного события. За соответствие обязательным критериям проведения матча будет отвечать Международная организация футбола (ФИФА).

Мы в хорошей форме. Подготовка к финалу идет хорошо, мы не видим никаких вызовов. Все обязательства по транспорту будут выполнены в полном объеме. Все площадки, связанные с финалом Лиги чемпионов, были подтверждены, за что мы благодарны администрации Санкт-Петербурга. Алексей Сорокин.

Глава организационного комитета рассказал о том, что для детей из малообеспеченных семей будут выделены бесплатные билеты.

Текст и фото: Сангул Ходжаева для Piter.tv