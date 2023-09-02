Сотрудники комблага подготовили розы к зиме в Красносельском районе

Важным этапом ухода стала обрезка растений.

В Красносельском районе сотрудники комитета по благоустройству Петербурга подготовили кусты роз к зимнему сезону. Как рассказали в ведомстве 18 ноября, важным этапом ухода стала обрезка растений.

Процедура способствует направлению силы роз на формирование корневой системы и закладку новых почек. Благодаря этому весной появляется больше крепких побегов и бутонов.

Цветы были подрезаны в скверах на улицах Доблести и Маршала Захарова.

Ранее на Piter.TV: петербургских водителей, не сменивших шины на зимние, попросили воздержаться от поездок.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга