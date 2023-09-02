  1. Главная
Сотрудники комблага подготовили розы к зиме в Красносельском районе
Сегодня, 14:59
Важным этапом ухода стала обрезка растений.

В Красносельском районе сотрудники комитета по благоустройству Петербурга подготовили кусты роз к зимнему сезону. Как рассказали в ведомстве 18 ноября, важным этапом ухода стала обрезка растений. 

Процедура способствует направлению силы роз на формирование корневой системы и закладку новых почек. Благодаря этому весной появляется больше крепких побегов и бутонов. 

Цветы были подрезаны в скверах на улицах Доблести и Маршала Захарова. 

Ранее на Piter.TV: петербургских водителей, не сменивших шины на зимние, попросили воздержаться от поездок. 

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга 

