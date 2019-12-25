Кронштадт подготовлен к зимнему сезону

Некоторые местные жители жаловались на температурный режим в жилищах, однако число обращений уменьшилось.

Председатель Жилищного комитета Петербурга Денис Удод проверил готовность Кронштадта к зимнему сезону. Некоторые местные жители жаловались на температурный режим в жилищах, однако число обращений уменьшилось, рассказали в Смольном 13 ноября.

Особое внимание уделили адресам с повторяющимися жалобами на недостаточное тепло, в частности, на Флотской и Красной улицах. Тепловые пункты там работают исправно, теплоноситель подается должной температуры.

Причина обращений заключается в настройке нового оборудования. Проведены необходимые пусконаладочные работы, оборудование уже вышло на свои заданные параметры. Пресс-служба Смольного

Кроме того, в конце декабря в городе откроется современная база механизации. Модульные здания включают ремонтную зону, просторные гаражи и двухэтажное здание с комнатами отдыха. Сейчас базу оснащают оборудованием.

Фото: пресс-служба Смольного