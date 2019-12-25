Кронштадт подготовлен к зимнему сезону

Председатель Жилищного комитета Петербурга Денис Удод проверил готовность Кронштадта к зимнему сезону. Некоторые местные жители жаловались на температурный режим в жилищах, однако число обращений уменьшилось, рассказали в Смольном 13 ноября.
Особое внимание уделили адресам с повторяющимися жалобами на недостаточное тепло, в частности, на Флотской и Красной улицах. Тепловые пункты там работают исправно, теплоноситель подается должной температуры.
Причина обращений заключается в настройке нового оборудования. Проведены необходимые пусконаладочные работы, оборудование уже вышло на свои заданные параметры.
Пресс-служба Смольного
Кроме того, в конце декабря в городе откроется современная база механизации. Модульные здания включают ремонтную зону, просторные гаражи и двухэтажное здание с комнатами отдыха. Сейчас базу оснащают оборудованием.
Фото: пресс-служба Смольного
