Кронштадт подготовлен к зимнему сезону
Сегодня, 11:47
Кронштадт подготовлен к зимнему сезону

Некоторые местные жители жаловались на температурный режим в жилищах, однако число обращений уменьшилось.

Председатель Жилищного комитета Петербурга Денис Удод проверил готовность Кронштадта к зимнему сезону. Некоторые местные жители жаловались на температурный режим в жилищах, однако число обращений уменьшилось, рассказали в Смольном 13 ноября. 

Особое внимание уделили адресам с повторяющимися жалобами на недостаточное тепло, в частности, на Флотской и Красной улицах. Тепловые пункты там работают исправно, теплоноситель подается должной температуры. 

Причина обращений заключается в настройке нового оборудования. Проведены необходимые пусконаладочные работы, оборудование уже вышло на свои заданные параметры. 

Пресс-служба Смольного 

Кроме того, в конце декабря в городе откроется современная база механизации. Модульные здания включают ремонтную зону, просторные гаражи и двухэтажное здание с комнатами отдыха. Сейчас базу оснащают оборудованием. 

Ранее на Piter.TV: автоэксперт Гусаров дал петербуржцам советы по подготовке машины к зиме. 

Фото: пресс-служба Смольного 

