Петербург готовится к минусовым температурам и шквалистому ветру

В среду, 8 апреля, петербуржцев предупредили о возможных опасностях, связанных с неблагоприятными погодными условиями — минусовыми температурами и шквалистым ветром, которые ожидаются в ближайшие дни. Об этом сообщил председатель Комитета по благоустройству Сергей Петриченко.

Чиновник рассказал, что дал поручение всем дорожным и садово-парковым предприятиям города повысить бдительность и подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям. Он отметил, что похолодание уже ощущается, а следующий день обещает быть еще менее комфортным. Петриченко также уточнил, что из-за понижения температуры может быть временно приостановлена мойка улиц, а для борьбы с гололедом на дороги вновь начнут наносить солевой раствор.

Говоря о сильном ветре, председатель комитета подчеркнул, что его порывы могут привести к обламыванию веток или даже падению деревьев. Он добавил, что пока кроны деревьев еще лишены листьев и не обладают большой парусностью, такие инциденты маловероятны, однако сотрудники садово-парковых хозяйств должны быть готовы к любому развитию событий.

Кроме того, чиновник призвал горожан быть внимательными. Он отметил, что в обычное время для обеспечения безопасности власти могли бы ограничить вход в сады и парки, но сейчас эти территории и так закрыты на просушку.

Сергей Петриченко напомнил жителям Петербурга, что информацию о поваленных деревьях или проблемах с дорожным полотном можно сообщить по телефону Комитета по благоустройству: 314–60–13.

Ранее мы сообщили о том, что теплая погода вернется в Петербург к выходным.

