В Петербурге подготовка к отопительному сезону идёт по графику

Специалисты ГУП "ТЭК Санкт‑Петербурга" из 272 котельных предприятия к отопительному сезону подготовили 128.

В Петербурге продолжаются испытания тепловых сетей и ремонтные работы в котельных. Подготовка к отопительному сезону идет в соответствии с графиками ресурсоснабжающих предприятий. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Специалисты ГУП "ТЭК Санкт‑Петербурга" из 272 котельных предприятия к отопительному сезону подготовили 128. Профилактические работы выполнены на 81 из 216 тепловых пунктов. Близки к завершению гидравлические и температурные испытания теплосетей. Также предприятием проведено 128 гидравлических испытаний из запланированных 260 и заменено 630 метров сетей.

Специалисты АО "Теплосети Санкт‑Петербурга" протестировали 2169 км сетей в 10 районах города и в общей сложности заменили 10,7 км трубопроводов различного диаметра.

ООО "Петербургтеплоэнерго" полностью завершило температурные испытания тепловых сетей. В общей сложности на устойчивость к нагрузкам было проверено 133 км тепловых сетей. Гидравлические испытания проведены на тепловых сетях общей протяженностью 765 км.

Фото: Piter.tv