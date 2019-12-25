В Ленобласти подготовлены к отопительному сезону уже 40% объектов

На подготовку региона к предстоящему отопительному сезону из бюджета выделено 1,6 миллиарда рублей.

Ленинградская область готовится к отопительному сезону 2021-2022 года. Подготовку обсудили на штабе под председательством губернатора региона Александра Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Готовность объектов водоснабжения и водоотведения по основным показателям составляет в среднем 40%, по объектам теплоснабжения – 32%, по объектам электроснабжения – 43%, по объектам газоснабжения – 67%. Юрий Андреев, председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти

На подготовку региона к предстоящему отопительному сезону из бюджета выделено 1,6 миллиарда рублей.

Для предупреждения аварий и сокращения сроков их ликвидации на предприятиях ЖКХ образована 661 аварийная бригада, задействовано более 3000 человек личного состава, подготовлено свыше 900 единиц спецтехники.

Для меня принципиально, чтобы отопительный сезон начался вовремя во всех населенных пунктах нашей области. Александр Дрозденко, губернатор региона

Следующий штаб по данному вопросу состоится во второй половине августа.

Петербург также готов к отопительному сезону на 40%.

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