Участники первого потока программы "Время героев Санкт-Петербурга" готовятся к аттестации

Так, например, Дмитрий Плошкин, получивший образование экономиста-аналитика, проходил практику в Комитете по культуре.

Участники первого этапа образовательной программы "Время героев Санкт-Петербурга" приступили к подготовке заключительных аттестационных заданий. Завершив стажировки в структурах исполнительной власти и освоив тонкости муниципального управления, слушатели переходят к завершающему этапу обучения, сообщила пресс-служба Смольного.

Так, например, Дмитрий Плошкин, получивший образование экономиста-аналитика, проходил практику в Комитете по культуре. До участия в проекте Дмитрий Михайлович принимал активное участие в обеспечении военнослужащих необходимыми ресурсами, такими как боеприпасы, экипировка и техническое оснащение, зачастую рискуя собственной жизнью.

Цель программы, запущенной по инициативе губернатора Санкт-Петербурга в 2024 году, заключается в успешной адаптации участников к гражданской жизни и дальнейшей реализации их потенциала в государственном управлении. Полученные знания и практические навыки позволят выпускникам эффективно интегрироваться в государственную службу и внести вклад в развитие города.

Ранее мы сообщили о том, что главой МО "Семеновский" в Петербурге стал участник СВО.

Видео: Telegram / Правительство Петербурга

