Стало известно, как Смольный собирается поддерживать застройщиков и подрядчиков

Губернатор дал поручения разработки поправки в постановления правительства для поддержки экономики Петербурга.

Комитет по строительству Петербурга разрабатывает поправки в нормативно-правовые акты, которые позволят поддержать застройщиков и подрядные организации. На портале "Строительный Петербург" рассказали о некоторых из планируемых изменений.

Так, например, в Смольном хотят изменить процедуру согласования архитектурно-градостроительного облика технологических объектов, таких как котельные и технологические подстанции, расположенных на территориях жилых кварталов.

Кроме того, предусматривается возможность увеличения до 50% авансирования и стоимости госконтракта на выполнение работ по объектам капитального строительства. Власти учтут рост цен на стройматериалы.

Еще одна поправка коснется установки повышенного размере аванса при заключении новых государственных контрактов на строительство объектов в рамках адресной инвестиционной программы.

Пока что поправки не приняты.

Фото: Piter.tv