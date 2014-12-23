Почти 60% петербуржцев поддерживают идею введения 4-дневной рабочей недели

При этом, женщины мечтают о 4-дневке чаще мужчин.

Более 50% петербуржцев поддерживают идею введения 4-дневной рабочей недели. К такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob во время проведения опроса.

На сегодняшний день 56% петербуржцев являются сторонниками сокращенной рабочей недели. Только 26% респондентов высказались против. При этом, женщины мечтают о 4-дневке чаще мужчин. Молодежь до 35 лет – чаще тех, кто старше (62% против 42% среди граждан в возрасте 45+). Уровень поддержки идеи снижается с увеличением уровня дохода опрошенных: 66% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц и 48% среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч.

На вопрос, на что люди потратят появившийся ещё один выходной, ответы были следующие: на первом месте – семья (27%), на втором – отдых (21%), на третьем – подработка (16%). Причем мужчины чаще говорят о том, что будут искать дополнительную работу, а у женщин третий выходной чаще ассоциируется с возможностью больше времени уделять отдыху, развитию, хобби, прогулкам и путешествиям.

А вот у работодателей иной взгляд на данное предложение. В условиях кадрового голода большинство работодателей отказывается даже обсуждать возможность изменения режима работы (89%). Лишь в 1 из 100 организаций утверждают, что внедрили 4-дневный график, а еще 3% рассматривают его как возможный вариант.

Фото: unsplash (Marvin Meyer)