В электричке из Луги задержали мужчину с поддельным студенческим билетом

В электричке, следовавшей по маршруту "Луга-1 — Санкт-Петербург", был задержан 27-летний житель Ленинградской области, пытавшийся проехать по поддельному студенческому билету. Инцидент произошел во время поездки со станции Татьянино (Гатчинский округ) до Балтийского вокзала. Об этом информирует пресс-служба Санкт-Петербургског-Балтийского линейного отдела МВД на транспорте.

Подозрения у контролера вызвал внешний вид предъявленного документа. Проверка подтвердила, что билет является фальшивкой. Как установили сотрудники транспортной полиции, мужчина намеревался воспользоваться им для получения права на льготный проезд.

По факту случившегося Санкт-Петербургским-Балтийским линейным отделом МВД на транспорте возбуждено уголовное дело по статье об использовании заведомо поддельного льготного документа. После проведения беседы с сотрудниками правоохранительных органов подозреваемый был отпущен под обязательство о явке. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Ранее стало известно, как ведется борьба с зацеперами в Петербурге.

