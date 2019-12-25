  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербурженка попыталась получить удостоверение охранника по поддельным документам
Сегодня, 14:59
197
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка попыталась получить удостоверение охранника по поддельным документам

0 0

Женщина признала вину и пояснила, что купила медицинское заключение за 10 тыс. рублей.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 56-летней местной жительницы. Ей вменяют ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). 

Как сообщили 16 июля в надзорном ведомстве, в марте фигурантка, используя подложное медицинское заключение об отсутствии противопоказаний, хотела получить удостоверение охранника. Поддельной оказалась справка: она была заверена неоригинальной печатью. 

Женщина признала вину и пояснила, что купила медицинское заключение за 10 тыс. рублей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка получила условный срок за незаконные пособия "из Чукотки". 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии