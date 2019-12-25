Петербурженка попыталась получить удостоверение охранника по поддельным документам

Женщина признала вину и пояснила, что купила медицинское заключение за 10 тыс. рублей.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 56-летней местной жительницы. Ей вменяют ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Как сообщили 16 июля в надзорном ведомстве, в марте фигурантка, используя подложное медицинское заключение об отсутствии противопоказаний, хотела получить удостоверение охранника. Поддельной оказалась справка: она была заверена неоригинальной печатью.

Женщина признала вину и пояснила, что купила медицинское заключение за 10 тыс. рублей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV