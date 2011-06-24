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В интернете обнаружены сервисы по продаже фейковых билетов в Мариинский театр
Сегодня, 11:28
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В интернете обнаружены сервисы по продаже фейковых билетов в Мариинский театр

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Гости и жители города покупали билеты на мероприятия, которые фактически не проводились.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения федерального законодательства о защите информации. На двух ресурсах в интернете размещены данные о продаже поддельных билетов на экскурсии в Мариинский театр, рассказали 22 июля в надзорном ведомстве. 

Сотрудники учреждения не предоставляли организациям право на проведение на своих площадках экскурсий. Так, гости и жители города покупали билеты на мероприятия, которые фактически не проводились. 

Прокурор обратился с исковым заявлением в суд о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной к распространению в РФ. Сейчас заявление рассматривают. 

Ранее на Piter.TV: школьница из Пушкина получила 120 тыс. рублей после падения на скользком тротуаре. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мариинский театр, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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