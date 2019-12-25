В Ленобласти заявление о разводе можно подать в МФЦ

Главным условием является обоюдное желание супругов и отсутствие несовершеннолетних детей.

В отделениях МФЦ Ленобласти теперь можно подать заявление на развод. Главным условием является обоюдное желание супругов и отсутствие несовершеннолетних детей. В этом случае для развода нужно обратиться в районный отдел суда. Об этом сообщила пресс-служба МФЦ "Мои документы".

Услуга действует в МФЦ Всеволожского, Волховского, Гатчинского, Кировского, Кингисеппского, Приозерского, Тихвинского районов, Сосновоборского городского округа. При этом обращаться нужно в тот район, где и был зарегистрирован брак. Также заявление примут по месту жительства одного из супругов.

При подаче заявления необходимы паспорта супругов и свидетельство о заключении брака. Также каждый должен оплатить пошлину в размере 650 рублей.

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