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В Ленобласти заявление о разводе можно подать в МФЦ
Сегодня, 13:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти заявление о разводе можно подать в МФЦ

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Главным условием является обоюдное желание супругов и отсутствие несовершеннолетних детей.

В отделениях МФЦ Ленобласти теперь можно подать заявление на развод. Главным условием является обоюдное желание супругов и отсутствие несовершеннолетних детей. В этом случае для развода нужно обратиться в районный отдел суда. Об этом сообщила пресс-служба МФЦ "Мои документы".

Услуга действует в МФЦ Всеволожского, Волховского, Гатчинского, Кировского, Кингисеппского, Приозерского, Тихвинского районов, Сосновоборского городского округа. При этом обращаться нужно в тот район, где и был зарегистрирован брак. Также заявление примут по месту жительства одного из супругов.

При подаче заявления необходимы паспорта супругов и свидетельство о заключении брака. Также каждый должен оплатить пошлину в размере 650 рублей.

Ранее мы рассказывали, какие документы нужно заменить после смены фамилии.

Фото: pexels

Теги: мфц, развод
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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Герасимов Геннадий
Сегодня 14:12

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