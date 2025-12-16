В 2027 году "коробка для новорождённых" в Петербурге подорожает почти на 600 рублей

В состав набора входит 13 предметов первой необходимости.

В 2027 году стоимость подарочного набора для новорождённых в Петербурге увеличится с 17 483 до 18 066 рублей. Соответствующее постановление было опубликовано 16 июня на сайте Смольного.

В состав набора входит 13 предметов первой необходимости. Среди них – игрушки для купания, мягкое полотенце, музыкальная игрушка, стерилизатор для соски и другие полезные вещи для малыша и мамы.

Стоит отметить, что традиция вручения таких подарков стартовала в Петербурге сравнительно недавно – первые коробки начали выдавать семьям с августа 2024 года.

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Фото: Правительство Петербурга