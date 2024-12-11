Сколько петербуржцы готовы потратить на подарки ко Дню святого Валентина

Большинство – целых 80% – признались, что в этом году не собираются дарить подарки 14 февраля.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провёл опрос среди экономически активных россиян, чтобы выяснить, сколько они готовы потратить на подарки ко Дню святого Валентина. В исследовании приняли участие жители всех округов страны, включая Санкт-Петербург.

Согласно результатам опроса, лишь 9% респондентов планируют порадовать подарком свою супругу или супруга, ещё 4% намерены сделать сюрприз любимому человеку. По 1% участников готовы подготовить презенты для детей, родственников, друзей и родителей. Однако большинство – целых 80% – признались, что в этом году не собираются дарить подарки 14 февраля.

Что касается бюджета, то мужчины в среднем тратят на подарки больше женщин. Так, подарок от парня для девушки обойдётся примерно в 4 300 рублей, в то время как девушки готовы выделить около 3 000 рублей на презент для своего молодого человека. В семьях тенденция схожая: средний бюджет мужа на подарок жене составляет 4 400 рублей, а жёны готовы потратить на подарки супругам около 3 500 рублей.

Отмечается, что за последний год траты на подарки для парней, девушек и мужей увеличились, тогда как средний бюджет на подарки для жён остался на прежнем уровне.

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Фото: unsplash (Becca Tapert)