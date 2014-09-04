В Петербурге упростят подачу жалоб на управляющие компании

В 2024 году поступило более 30 тысяч обращений граждан о различных нарушениях.

Власти Санкт-Петербурга планируют сделать процесс подачи жалоб на работу управляющих компаний более удобным для жителей. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин во время прямой линии.

По его словам, в 2024 году поступило более 30 тысяч обращений граждан о различных нарушениях. По итогам проверок 400 протоколов общих собраний собственников были признаны недействительными, что затронуло интересы 300 тысяч жителей города.

Для упрощения процедуры отказа от участия в таких собраниях рассматривается возможность размещения QR-кодов на входных дверях жилых домов. Это позволит собственникам оперативно отправлять уведомления и защищать свои права более эффективно.

Ранее стало известно, почему петербуржцы жалуются на управляющие компании. Нередко жители жалуются и на некачественную уборку наледи и снега с крыш и карнизов зимой и ранней весной, что нередко становится причиной для травм.

Фото: Piter.tv