Как подготовиться к зимнему вождению: советы, которые помогут не замёрзнуть и не уснуть за рулём

Важно заранее позаботиться о микроклимате, одежде и режиме отдыха.

Зимние поездки требуют от водителя не только исправного автомобиля, но и продуманного подхода к собственному комфорту. Холод, короткий день, перепады температуры и скользкие дороги создают дополнительную нагрузку на организм, поэтому важно заранее позаботиться о микроклимате, одежде и режиме отдыха.

Эксперты Skoda отмечают, что оптимальная температура в салоне — 20–22 °C. Если воздух слишком тёплый, появляется сонливость и усталость, а пересушенные слизистые повышают риск простуды. Переохлаждение, наоборот, делает движения скованными и снижает реакцию. Лучше доверить климат-контроль автоматике: она поддержит баланс и избавит от запотевших стёкол. Если автоматика отсутствует, поток тёплого воздуха стоит направлять к ногам, а верхние дефлекторы — немного вверх, чтобы тепло равномерно распределялось по салону.

Кроме того, как выяснил 110km.ru, толстая куртка за рулём — не лучший выбор. Она мешает движению и делает фиксацию ремня безопасности менее надёжной. Безопаснее надевать несколько тонких слоёв одежды, чтобы сохранять тепло и подвижность. Верхнюю куртку стоит держать под рукой для остановок — например, на заправке.

Даже зимой организм теряет влагу, поэтому врачи советуют пить воду или несладкий чай во время поездки. На дальних маршрутах пригодится термос с горячим напитком и лёгкие перекусы — орехи, сухофрукты или батончики. А каждые два часа полезно делать короткие остановки и разминку: это улучшает кровообращение и помогает оставаться сосредоточенным.

На скользких дорогах лучше избегать резких манёвров. Увеличьте дистанцию до впереди идущего автомобиля — тормозной путь на снегу в несколько раз длиннее, чем на сухом асфальте. Опасные участки легко распознать по внешнему виду: тёмные, блестящие или обледеневшие зоны требуют особой осторожности.

Подготовка машины — тоже часть безопасности. Зимняя резина, исправный аккумулятор, щётки стеклоочистителя и незамерзающая жидкость — обязательны. Не забудьте о салонном фильтре: его чистота напрямую влияет на качество воздуха. В багажнике стоит держать лопату, буксировочный трос, перчатки, тёплую одежду и мешочек с песком на случай непредвиденных ситуаций.

Зима — не повод отказываться от поездок, но сезон, когда внимание к мелочам может сыграть решающую роль. Правильная температура, удобная одежда и спокойный стиль вождения помогут провести любую зимнюю поездку комфортно и безопасно.

Фото: Piter.tv