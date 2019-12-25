На "Петроградской" 6 июля начался ремонт эскалатора

По будням вход будет закрыт с 7:45 до 10:45. Ограничение на вход будет действовать с 17:00 до 19:30.

На станции метро "Петроградская" 6 июля начался капитальный ремонт эскалатора. Поэтому вестибюль будет станции будет работать с ограничениями. Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки.

По будням вход будет закрыт с 7:45 до 10:45. Ограничение на вход будет действовать с 17:00 до 19:30.

При необходимости интервалы закрытия на вход могут корректировать. Ремонт продлится до 6 сентября.

Также вход на станцию "Проспект Просвещения" ограничили с 1 июля.

Фото: Piter.tv