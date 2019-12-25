Почему подростков-зацеперов привлекает экстрим: мнение психолога

По словам специалиста, основой подобного риска служит потребность в острых ощущениях, желание показать себя сверстникам и завоевать уважение коллектива.

Подростки нередко попадают в поле зрения правоохранительных органов, совершая опасные поступки: зацепившись за вагоны поездов, бегая по магистралям, воспламеняя вышки мобильной связи или карабкаясь по высотным зданиям. Причины такого поведения подробно разъяснила психолог Анастасия Вайнер изданию spb.aif.ru.

По словам специалиста, основой подобного риска служит потребность в острых ощущениях, желание показать себя сверстникам и завоевать уважение коллектива. Особенности строения мозга подростка играют ключевую роль: незрелость префронтальной коры, контролирующей импульсивность и оценивающей последствия, вкупе с гиперчувствительностью системы выработки гормонов радости, провоцируют мощные выбросы дофамина при переживаниях риска.

Для зумеров зачастую позиция в социальной среде превыше любых правил, и рискованное поведение повышает их популярность. Благодаря соцсетям видеоролики с подобными акциями стремительно распространяются, превращаясь в виртуальный капитал, измеряемый количеством просмотров. Для многих ребят экстрим становится своеобразным механизмом преодоления стресса, депрессии, напряжения в семье или выражения протеста и демонстрации возможностей.

Хотя такое поведение и не стоит путать с самоубийственным намерением, постоянное повторение рискованных ситуаций перерастает в навязчивость и приводит к множеству физических повреждений.

Анастасия Вайнер подчеркнула важность внимательного подхода родителей к детским проблемам: лучше выслушать подростка спокойно, не прибегая к нравоучениям, задавая наводящие вопросы типа: "Расскажи подробнее, что тебя привело к такому решению?" или "Что ты испытываешь в моменты совершения этих поступков?"

Она также рекомендовала родителям искать для детей полезные альтернативы экстремальным развлечениям, предлагая занятия спортом и хобби, позволяющими удовлетворить жажду приключений безопасным путём: посещение скалодрома, занятие роуп-джампингом, паркуром, катанием на скейте, велосипеде, картинге, стрельбой в пейнтбольных клубах, участием в соревнованиях спасательных служб или курсах каскадёра.

Немаловажным аспектом воспитания Анастасией названа выработка умения объективно анализировать опасности: рассматривать вероятности, последствия и возможные варианты избежания рисков.

Фото: Piter.TV

