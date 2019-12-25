Комздрав объяснил, почему перестали учитываться справки об уровне антител

Раньше врачи говорили, что после прививки или перенесённого коронавируса чем больше уровень антител, тем лучше защита.

При вакцинации или ревакцинации от коронавируса не нужны справки об уровне антител. Об этом в эфире телеканала "78" заявил первый зампредседателя Комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана.

Раньше врачи говорили, что после прививки или перенесённого коронавируса чем больше уровень антител, тем лучше защита. Теперь же, по словам Сараны, сдавать тест на антитела после вакцинации необходимости нет. Таковы рекомендации Минздрава РФ и ВОЗ.

Главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике городского Комздрава, доктор медицинских наук Сусанна Харит пояснила, что примерно через полгода уровень антител снижается, а какой уровень является защитным, на сегодняшний день не знает никто.

Мы это можем признать, потому что болезнь новая. Сусанна Харит, доктор медицинских наук

Также Комздрав объяснил, в каких случаях врачи имеют право дать медотвод на вакцинацию.

Фото: pexеls