Почему нельзя отвлекаться на гаджеты во время еды: мнение диетолога

Эксперт напомнила, что человеческий организм подчиняется законам природы, общим для всех млекопитающих.

Многие привыкли совмещать приём пищи с просмотром телевизора или использованием мобильных устройств, проверяя новости или социальные сети. Такая практика вошла в повседневную рутину, однако она может негативно сказаться на здоровье. Почему просмотр экранов и поглощение пищи одновременно вредны, разъяснила врач-диетолог Елена Соломатина "Вечернему Петербургу".

Эксперт напомнила, что человеческий организм подчиняется законам природы, общим для всех млекопитающих. Обычно каждая потребность организма чётко структурирована, и одновременное выполнение нескольких функций затруднено. Во время просмотра телевизора или использования смартфона активируются эмоции и реакции мозга, удовлетворяющие разные внутренние нужды. Например, просмотр фильма вызывает выработку гормона радости — окситоцина, просмотр захватывающего боевика стимулирует выделение адреналина, способствующего мобилизации сил.

Однако человеческое тело эволюционировало иначе: система реагирования настроена таким образом, что физиологические реакции привязаны к конкретной задаче. Если сознание погружено в сюжет сериала или компьютерной игры, организм воспринимает это как сигнал действовать активно: бороться или убежать. Соответственно, в таком состоянии подавляются процессы пищеварения: уменьшается выработка ферментов и соляной кислоты, ухудшается кровообращение в органах ЖКТ, возникают мышечные спазмы.

Соломатина подчеркнула, что стрессовые состояния приводят к различным реакциям организма, вплоть до тошноты или диареи, призванных облегчить человеку борьбу или побег. При этом концентрация крови усиливается в головном мозгу и конечностях, готовя тело к физической нагрузке, а органы пищеварения остаются без необходимого кровоснабжения.

Когда внимание человека рассеивается, восприятие сигналов сытости и голода становится искажённым. Организм выделяет гормон лептин, сигнализируя о насыщении, но мозг занят эмоциями, вызваными внешними стимулами, и пропускает сигналы голода и насыщения. Недостаточность выделения необходимых ферментов нарушает правильное усвоение питательных веществ, вызывая чувство тяжести и дискомфорта.

Таким образом, сочетая приём пищи с отвлечениями на экраны гаджетов, человек ставит под удар собственную способность нормально усваивать пищу, провоцируя сбои в работе гормональной и нервной систем, что ведёт к проблемам со здоровьем.

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