Биолог Глазков: нельзя подходить к лисам, бегающим по Петербургу

Последние дни отмечены учащением случаев появления лисиц вблизи человеческих поселений в Санкт-Петербурге. Неделю назад подобные встречи наблюдались жителями разных районов города.Издание "КП-Петербург" обратилось за комментариями к биологу Павлу Глазкову, который объяснил, что присутствие диких животных в пределах мегаполиса давно перестало быть редкостью. Городская среда обитания стабильно поддерживает жизнь десятков особей лис, а также лосей и кабанов. Такое положение связано с комфортными экологическими условиями региона.

Биолог уточнил, что лисицы настолько адаптировались к урбанизированной среде, что даже воспроизводят потомство прямо внутри городской черты. В наши дни наличие мобильных телефонов позволяет активно запечатлевать моменты встреч с животными, хотя 20 лет назад подобные эпизоды случались крайне редко.

Начало XXI века характеризовалось активным промыслом на лисьи шкуры, однако в настоящее время потребность в таком мехе минимальна. Одновременно снизилось число бродячих собак, вытесняющих лисиц из привычной среды обитания. Питательная база хищников в современном Петербурге богата: крысы, мыши, голуби и пищевые отходы служат достаточным ресурсом для выживания.

Животные приносят пользу городу, выполняя схожую с кошками функцию контроля численности мелких грызунов. Павел Глазков призвал проявлять осторожность при встрече с лисицами, подчеркивая, что контакт с ними нежелателен ввиду риска заражения инфекциями, такими как лишай и бешенство. Следует учитывать, что поведение животного непредсказуемо и миролюбивое создание в следующий миг способно проявить агрессию.

