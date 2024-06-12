Белолобый гусь прилетел на отдых в парк Монрепо

Белолобые гуси не создают гнёзд в северо-западном регионе и проходят через Ленинградскую область лишь по пути миграции.

Молодой дикий гусь выбрал музей-заповедник "Парк Монрепо" в Выборге для передышки. Вероятно, усталый пернатый временно потерял свою стаю и нашёл убежище среди живописных пейзажей Ленобласти. Его юный возраст легко определить по отсутствию характерного белого пятна на лбу, которое формируется лишь ко второму году жизни у представителей вида, сообщил биолог Павел Глазков.

Белолобые гуси не создают гнёзд в северо-западном регионе и проходят через Ленинградскую область лишь по пути миграции. Часто случается, что молодняк, уставший от перелётов, ненадолго останавливается в регионе. Важно помнить, что подкормка диких животных недопустима: для питания гусю вполне хватает свежей зелени парка.

Стоит отметить, что правила посещения заповедника запрещают посещение территории с домашними животными, поскольку гуси испытывают сильный страх перед собаками, воспринимая их как угрозу, подобную волкам. Таким образом, в спокойной атмосфере парка птица сможет набраться сил, восполнить запасы энергии и продолжить своё путешествие к местам зимовки в Западной Европе.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (сотрудники музея-заповедника "Парк-Монрепо")