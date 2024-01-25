Петербургский Роспотребнадзор рассказал, почему для детей важен здоровый сон

По словам специалистов, сон напрямую влияет на эмоциональное состояние ребенка, интерес к учебе, успеваемость и физическое развитие.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти рассказали, почему для школьников очень важен здоровый сон.

По словам специалистов, сон напрямую влияет на эмоциональное состояние ребенка, интерес к учебе, успеваемость и физическое развитие. Недостаток снижает концентрацию и память. Кроме того, дети, ограниченные в продолжительности сна, чаще болеют вирусными инфекциями.

Если ребенок просыпается с трудом, просит поваляться еще, жалуется на отсутствие сил, пропускает завтрак, чувствует сонливость и весь день усталый, то, скорее всего, это говорит о дефиците сна. Рекомендуется выполнять домашние задания без затягивания, за два-три часа до сна убирать гаджеты и другие отвлекающие факторы и создать комфортные условия для сна.

Определите фиксированное время отхода ко сну, лучше всего около 21:00-21:30. Придерживайтесь единого графика, включая выходные и праздники. Добавьте физическую активность и прогулки на свежем воздухе. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти

