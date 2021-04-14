Во Всероссийском конкурсе "Большая перемена" победила ученица петербургской гимназии №196

Кроме того, второе место заняла Диана Костина – ученица школы №531.

Ученица 11 класса гимназии №196 Дина Загидулина стала победителем "Большой перемены". Петербурженка получила премию в размере 1 млн рублей, рассказали в администрации Красногвардейского района 7 ноября.

Итоги шестого сезона Всероссийского конкурса подвели в детском центре "Артек". В финал вышли 1,5 тыс. старшеклассников из 79 регионов страны. Кроме того, второе место заняла Диана Костина – ученица школы №531.

Отметим, что "Большая перемена" – проект "Движения Первых". С этого года конкурс стал частью национального проекта "Молодежь и дети". Центральная тема звучала так: "От мечты к свершениям". Участники поделились сокровенными мечтами, предприняли первые шаги к их осуществлению в команде и обсудили способы помощи другим в исполнении желаний.

