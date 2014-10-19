В Петербурге наградили победителей конкурсов в строительной сфере

В этом году в соревнованиях приняло участие около 400 человек.

В Петербурге наградили победителей конкурсов профессионального мастерства в строительной сфере. Мероприятие прошло при поддержке Комитета по строительству Санкт-Петербурга, рассказал портал "Строительный Петербург".

В этом году в соревнованиях приняло участие около 400 человек, лучшие из них были удостоены наград и призов. Среди них – Николай Королёв, машинист башенного крана пятого разряда.

Как и в любой другой профессии, важно не бояться и иметь интерес к работе. Если есть интерес к работе, значит появиться желания и человек сможет удивлять. Николай Королёв, машинист башенного крана

Среди лучших строителей города оказалось и немало представительниц прекрасного пола. В том числе Татьяна Шилова, ставшая лучшим финансистом в строительстве.

Гостями мероприятия также стали представители образовательных организаций, ведущих подготовку будущих мастеров.

Подобные мероприятия являются частью системной работы по популяризации рабочих и инженерных профессий.

Видео: портал "Строительный Петербург