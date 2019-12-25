Названы победители конкурса "Строим дороги"

В "Колледже Метростроя" состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров городского конкурса профессионального мастерства среди машинистов-трактористов "Строим дороги". В конкурсе приняли участие более 50 учащихся, рассказал портал "Строительный Петербург".
С приветствием к конкурсантам обратились почетные гости конкурса, в числе которых был заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга Артур Сливний.
Сегодня лучшие из лучших получат свои награды, а эти аплодисменты для всех вас.
Артур Сливний, председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга
Победителями конкурса стали:
I место – Немешев Никита Ситдекович (группа 225);
II место – Зыбин Артём Александрович (группа 225);
III место – Волженин Алексей Александрович (группа 225).
Мастер производственного обучения – Давыдова Марина Ивановна.
Фото: портал "Строительный Петербург"
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