Рами Малек взял Оскар за лучшую мужскую роль

Награда досталась артистку за роль Фредди Меркьюри в фильме про Queen.

Победителем в номинации на лучшую мужскую роль кинопремии Оскар получил Рами Малек. Он сыграл в "Богемской рапсодии" культовую личность - Фредди Меркьюри из группы Queen.

За сутки до церемониив социальной сети появилась отфотошопленная фотография артиста со статуэткой в руке. К снимку прилагался вопрос: "произойдет ли это на самом деле"? Теперь мы можем сказать, что мечта актера и толпы его фанатов сбылась.

Артист Вигго Мортенсен получил номинацию за роль вышибалы-водителя у популярного афроамериканского джазмена, которого его персонажу пришлось возить по южной части США.

Кристиан Бейл был номинирован за роль 46-го вице-президента США. Брэдли Купер стал лауреатом за исполнение пьянстующего музыканта, который неожиданно разглядел в молодой девушке талантливую певицу и решил помочь начинающей артистке во чтобы то ни стало.

Уиллем Дефо отмечен кинокритиками за роль художника Ван Гога в картине "Ван Гог. На пороге вечности".

Последним номинантов был Брэдли Купер за роль в музыкальной картине "Звезда родилась".

Фото: Instagram/theoscarworld

Видео: YouTube