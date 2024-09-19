Ватерполистки из Петербурга дважды обыграли "Югру" из Ханты‑Мансийска

Победные матчи укрепили положение "Дианы" на четвертой позиции в турнирной таблице.

Женская сборная команды "Диана" одержала двойную победу в восьмом этапе Евразийской ватерпольной лиги, обыграв соперниц из Ханты-Мансийска, команду "Югра", со счётом 10:9 дважды подряд в бассейне "Невская волна". Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу городского Комитета по физической культуре и спорту.

Капитан атаки "Дианы" Ольга Селезнёва продемонстрировала высокий уровень игры, забив шесть мячей и получив звание лучшего игрока турнира.

Победные матчи укрепили положение "Дианы" на четвертой позиции в турнирной таблице, обеспечив команде суммарно 24 очка.

Ранее сборная Петербурга завоевала 14 медалей на чемпионате РФ по плаванию в Казани.

Фото: Telegram / Комитет по физической культуре и спорту