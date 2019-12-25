В Ленобласти возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции

Он нанес множество ударов представителю власти, причинив потерпевшему вред здоровью средней тяжести.

В Выборгском районе Ленинградской области по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Ленобласти.

Следственным отделом по Выборгу СУ СК России по Ленинградской области в отношении 49-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья).

По версии следствия, мужчина, находясь на участке территории по улице Ленина, поселка Первомайское, не желая быть привлечённым к административной ответственности за свое противоправное поведение, применил в отношении полицейского насилие. Он нанес множество ударов представителю власти, причинив потерпевшему вред здоровью средней тяжести.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Перед судом возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: Piter.tv