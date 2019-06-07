Участники ПМЭФ ночью создали пробку на Гороховой улице

В эту ночь на квартирнике для банковских служащих выступала группа "Би-2".

Ночью после официальной части первого дня ПМЭФ деловые гости решили немного отдохнуть и расслабиться. О простых жителях Петербурга, которым нужно вставать утром на работу, в эту ночь мало кто думал.

Как сообщили очевидцы Piter.TV, участники ПМЭФ при выходе с мероприятия, где свой квартирник устроил банк "Открытие", создали "пробку" на Гороховой улице. В этот вечер для банковских служащих выступала группа "Би-2". По словам свидетелей, участники ПМЭФ выходили в стельку пьяные, обнимались прямо на дороге. Из-за такого затора не могла проехать даже скорая

Им подают мерседесы и майбахи, но они не узнают свои машины, из-за этого создается толпа. Очевидцы

Через некоторое время терпение жителей Гороховой улицы лопнуло, они вызвали полицию. И только после призывов через громкоговоритель не нарушать тишину и не перекрывать улицу, стало чуть спокойнее.

Видео: Piter.TV