Площадь благоустройства составит свыше 165 тыс. "квадратов".

В Курортном районе благоустроят пляж "Ласковый". Работы пройдут в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Площадь благоустройства составит свыше 165 тыс. "квадратов". На пляже установят 22 зонтика и 30 гамаков. За безопасностью отдыхающих будут следить спасатели, для них установят шесть вышек. Кроме того, на пляже появится современная детская площадка с качелями, песочницами и игровыми комплексами. Здесь сделают четыре трибуны для любителей спорта.

Пляж оборудуют шезлонгами, скамейками и раздевалками. Для любителей пикников разместят 19 комплектов мебели из столов и лавок. Специалисты отреставрируют скульптуры "Пляж Ласковый" и "Буревестник".

Ранее мы писали, что в 2024 году в Курортном районе намерены благоустроить сразу три пляжа – "Ласковый", "Дюны" и "Северный".

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга