Новые площадки для людей с инвалидностью открыты в Петербурге
Сегодня, 14:58
В городе реализуют Комплексный план мероприятий по реформированию психоневрологических интернатов.

В Доме социального обслуживания "Покровский" в Курортном районе Петербурга заработали инклюзивные площадки для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказали в Смольном 12 сентября. 

В городе реализуют Комплексный план мероприятий по реформированию психоневрологических интернатов. Он предусматривает внедрение современных технологий ухода и изменение стандартов работы. Так, все интернаты переименованы в Дома социального обслуживания, и это способствует разрушению стереотипов. 

"Тренировочная квартира" с кухней, санузлом, спальней, местами для отдыха и занятий предназначена для подготовки подопечных к самостоятельной жизни. На "Учебной кухне" отрабатываются навыки приготовления несложных блюд. 

Ранее на Piter.TV: Петербург лидирует по показателям трудоустройства людей с инвалидностью. 

Фото: пресс-служба Смольного 

