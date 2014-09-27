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В поселке Семиозерье появилась площадка для людей всех возрастов

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Дети и подростки смогут играть на площадке, а взрослые находиться в зоне для отдыха.

В поселке Семиозерье Выборгского района Ленобласти открылась новая детская площадка. Она рассчитана на детей и подростков. На торжественном открытии побывал глава района Валерий Савинов. 

Красную ленточку перерезали юные жители поселка. На площадке есть спортивное оборудование. В центре — красочный замок с горками. Помимо качелей и каруселей также есть зона для отдыха. На территории высадили деревья. В будущем на площадке появится дополнительное освещение в виде прожекторов и камеры наружного видеонаблюдения. 

Объект был построен в рамках проекта "Благоустройство и комплексное развитие сельских территорий". Деньги были выделены из местного бюджета. 

В прошлом году такая же площадка появилась в Полянах, а в будущем ее построят в поселке Песочное.

Видео: МГ "Наш город"

Теги: дети, детская площадка, семьозерье
Категории: Выборг, Лента новостей,

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