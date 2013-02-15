Петербургский Комтранс не рассматривает вопрос платного въезда в центр

При этом заместитель главы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков отметил, что опыт платной парковки в Центральном районе показал положительные результаты.

В Петербурге продолжается работа по снижению трафика личного транспорта. В городе развивают систему платных парковок, модернизируют общественный транспорт. У многих петербуржцев периодически возникает вопрос, не сделают ли в Петербурге платным въезд в центральную часть города.

Платным в центр въезд не станет. Это даже не планируется и не рассматривается, – сказал заместитель главы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков в эфире телеканала "Санкт-Петербург"

При этом Дмитрий Ваньчков отметил, что опыт платной парковки в Центральном районе показал положительные результаты – заторов стало меньше, экстренные службы приезжают быстрее.

Фото: Piter.tv