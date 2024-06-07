Сбер предоставил доступ пользователям к экономической статистике на платформе "Навигатор BI"

"Навигатор BI" позволяет на основе имеющихся данных быстро создавать дашборды и онлайн-отчётность, формировать бизнес-аналитику в реальном времени.

Сбер продолжает развивать платформы бизнес-аналитики и визуализации данных. В рамках ПМЭФ-2024 команда Сбера презентовала проекты "Навигатор BI" и "Process Mining" .

"Process Mining" – система интеллектуального анализа бизнес-процессов, которая позволит повысить его эффективность, сократить расходы компании и увеличить доходы.

И вообще люди, в принципе, не очень любят думать. Это такая современная тенденция. И процесс майнинга, он, в общем, эту проблему решает. Потому что он уже на основе тех данных, которые вы в него загружаете, сразу же выдает рекомендации, что в процессе работает неправильно, какие есть слабые места, какие есть оптимальные пути для процесса, какие сотрудники внутри процесса неэффективны. Более того, он даже оценивает последствия, что вы получите экономически, если внесете необходимые изменения. Тарас Скворцов, старший вице-президент, руководитель Блока "Финансы" Сбербанка

"Навигатор BI" позволяет на основе имеющихся данных быстро создавать дашборды и онлайн-отчётность, формировать бизнес-аналитику в реальном времени.

Сбер активно использует разработку в анализе и планировании собственных бизнес-процессов.

В рамках процесс-майнинга, например, за последние три года сэкономили порядка 20 миллиардов рублей расходов и получили дополнительных доходов от анализа процессов. Тарас Скворцов, старший вице-президент, руководитель Блока "Финансы" Сбербанка

Сбер активно внедряет эти цифровые продукты в работу регионов России и корпоративных клиентов.

Также Сбер в ходе ПМЭФ-2024 безвозмездно передал в собственность Петербурга стадион "Ракета".

Фото и видео: Piter.tv