Эксперты прокомментировали слова Денисовой о пытках российских военнопленных

Она считает, что в России манипулируют общественным мнением.

Уполномоченный по правам человека Украины Людмила Денисова сказала о том, что заявления российской стороны о пытках своих военных являются лишь манипулировать общественным мнением. По ее словам, таким обвинения не получили подтверждения. Ее словам прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

По словам экспертов, факты пыток уже признавал советник Владимира Зеленского Алексей Арестович. Он призывал ВСУ придерживаться Женевской конвенции. Кроме того, обеспокоенность по этому вопросу выразили глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер. Она призвала провести расследование событий.

Сейчас, по данным депутата Госдумы, российский спецназ захватил украинских военнослужащих, участвовавших в пытках солдат.

Фото: Telegram / Людмила Денисова