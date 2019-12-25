Петербуржца будут судить за попытку украсть более 20 плиток шоколада из гипермаркета

Сам подозреваемый впоследствии признал, что намеревался сбыть украденный шоколад третьим лицам.

Обвинительное заключение по делу, возбужденному в отношении жителя Калининского района Санкт-Петербурга, утвердили представители местной прокуратуры. Гражданин обвиняется в попытке совершить хищение имущества, что квалифицируется частью третьей статьи 30 и первой частью статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Соответствующую информацию распространила пресс-служба надзорного органа.

Расследование установило следующие обстоятельства: вечером 17 марта 2025 года в торговом зале известного городского супермаркета, расположенного по адресу проспект Науки, дом 23, корпус 2, фигурант поместил под свою верхнюю одежду 21 шоколадную плитку разных сортов и пару бутылок оливкового масла. Мужчина собирался незаметно вывести продукты мимо касс, оплатив лишь два небольших глазированных сырка. Однако бдительная служба охраны торгового заведения заметила подозрительную активность и пресекла попытку незаконного изъятия товара.

Сам подозреваемый впоследствии признал, что намеревался сбыть украденный шоколад третьим лицам. Теперь материалы уголовного дела переданы в Калининский районный суд для принятия процессуальных решений.

Ранее мы сообщили о том, что банда из Петербурга предстанет перед судом за кражу более 500 аккумуляторов у РЖД.

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