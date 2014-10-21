Банда из Петербурга предстанет перед судом за кражу более 500 аккумуляторов у РЖД

Благодаря содействию одного из подозреваемых удалось выявить остальных членов группировки и раскрыть новые факты их противоправной деятельности.

В Петербурге состоится суд над группой преступников, совершивших кражу имущества ОАО " РЖД" на сумму свыше 130 тысяч рублей. Один из фигурантов дела пошел на сотрудничество с органами прокуратуры транспорта.

Расследованием установлено, что обвиняемые похитили 507 аккумуляторных батарей с территории депо ООО "ЛокоТех-Сервис". По данному факту Санкт-Петербургской транспортной прокуратурой были утверждены обвинительные заключения.

Благодаря содействию одного из подозреваемых удалось выявить остальных членов группировки и раскрыть новые факты их противоправной деятельности.

Ранее мы сообщили о том, что закладчик из Петербурга получил 6,5 лет колонии за попытку сбыта свыше 1 кг наркотиков. Осужденному – 25 лет. Он получил "задание" в интернете, согласно которому обязывался делать закладки на территории Ленинградской области. Пятого марта 2024 года он забрал партию запрещенных веществ у железнодорожного переезда станции Пери, но был задержан транспортной полицией.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура