Рецидивист пытался разбить машину скорой помощи на Васильевском острове

На Васильевском острове задержали дебошира, который пытался разбить автомобиль скорой помощи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Утром 6 сентября в полицию поступили сведения о том, что на Среднегаванском проспекте агрессивный мужчина бьет по машине медиков, прибывших на вызов. На месте поймали 25-летнего злоумышленника, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения.
В отделе задержанного привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Его трижды судили за кражу.
Ранее мы рассказывали о том, что самолет рейсом из Антальи в Петербург сел в Минске из-за дебошира. После посадки мужчину передали полицейским.
Фото: Piter.TV
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