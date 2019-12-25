Рецидивист пытался разбить машину скорой помощи на Васильевском острове

В отделе задержанного привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

На Васильевском острове задержали дебошира, который пытался разбить автомобиль скорой помощи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Утром 6 сентября в полицию поступили сведения о том, что на Среднегаванском проспекте агрессивный мужчина бьет по машине медиков, прибывших на вызов. На месте поймали 25-летнего злоумышленника, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В отделе задержанного привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Его трижды судили за кражу.

Ранее мы рассказывали о том, что самолет рейсом из Антальи в Петербург сел в Минске из-за дебошира. После посадки мужчину передали полицейским.

Фото: Piter.TV