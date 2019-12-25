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Рецидивист пытался разбить машину скорой помощи на Васильевском острове
Вчера, 12:30
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Рецидивист пытался разбить машину скорой помощи на Васильевском острове

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В отделе задержанного привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

На Васильевском острове задержали дебошира, который пытался разбить автомобиль скорой помощи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Утром 6 сентября в полицию поступили сведения о том, что на Среднегаванском проспекте агрессивный мужчина бьет по машине медиков, прибывших на вызов. На месте поймали 25-летнего злоумышленника, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. 

В отделе задержанного привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Его трижды судили за кражу. 

Ранее мы рассказывали о том, что самолет рейсом из Антальи в Петербург сел в Минске из-за дебошира. После посадки мужчину передали полицейским.

Фото: Piter.TV 

Теги: мвд, хулиганство
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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