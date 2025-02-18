В Петербурге мужчина пытался пронести 30 телефонов в СИЗО-1

Сотрудники СИЗО-1 в Колпинском районе Петербурга пресекли незаконную доставку средств связи на территорию учреждения. При досмотре подозреваемого обнаружили запрещенные предметы, которые были спрятаны в личных вещах.

Всего работники изъяли 30 мобильных телефонов, а также USB-адаптеры к ним. В действиях мужчины усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.12 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере от 25 до 50 тыс. рублей. По факту произошедшего проводится проверка.

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН России по Петербургу и Ленобласти