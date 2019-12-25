В петербургскую ИК-6 попытались провезти 14 телефонов

Во время осмотра грузовика, управляемого местным жителем, прибывавшим на территорию учреждения, был найден тайник.

Сотрудники оперативного отдела и подразделения режима исправительной колонии №6 Главного управления ФСИН пресекли попытку передачи запрещённых предметов осужденным, говорится в сообщении пресс-службы ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Во время осмотра грузовика, управляемого местным жителем, прибывавшим на территорию учреждения, был найден тайник. Внутри него среди перевозимого груза обнаружены 14 мобильных телефонов, столько же SIM-карт, зарядные устройства, адаптеры USB, флеш-накопители, наушники и провода для зарядки.

Действия водителя содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.12 Кодекса об административных правонарушениях РФ, наказание по которой предусматривает штраф от 25 до 50 тысяч рублей с обязательной конфискацией запрещённого имущества.

Сейчас по указанному случаю ведётся служебная проверка, уточнили в ведомстве.

Фото: пресс-служба ГУФСИН РФ по Петербургу и Ленобласти