"Авторитет" Тюрин пошел под арест за взятки с сокамерников в Петербурге

Суд отправил авторитетного осужденного в СИЗО.

Октябрьский районный суд Петербурга отправил в СИЗО Станислава Тюрина, который уже отбывает 23-летний срок в колонии строгого режима. Теперь ему добавили обвинение в получении крупной взятки в составе организованной группы. Подробности сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, 18 февраля Тюрин вместе с подельниками вступил в сговор с начальником ФКУ ИК-4 ГУФСИН по Петербургу и Ленобласти. Объектом вымогательства стал другой заключенный по фамилии Ш., который очень хотел поблажек: чтобы ему прощали продажу телефонов, невывод на работу, нарушения режима и прочие вольности.

Правоохранители и их "авторитетная" поддержка договорились получать с Ш. по 5 тысяч рублей ежемесячно до конца его срока. В общей сложности набегало не меньше 255 тысяч. Тюрин, который, по данным следствия, имел вес среди осужденных и активно сотрудничал с администрацией, лично выдвинул условия. Ш. согласился и уже передал 56,5 тысячи.

Сам Тюрин против ареста не возражал. Теперь он пробудет в СИЗО до 3 апреля. Из колонии строгого режима, куда его определили в 2016 году, его этапируют в следственный изолятор.

Фото: Piter.tv