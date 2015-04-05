  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Глава Эрмитажа Михаил Пиотровский намекнул на увольнение
Сегодня, 16:54
122
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Глава Эрмитажа Михаил Пиотровский намекнул на увольнение

0 0

Он руководит музеем с 1992 года.

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский намекнул на уход со своего поста. Об этом 2 декабря пишет "Петербургский дневник"

Заявление глава культурного учреждения сделал в рамках интернет-встречи. 

Есть директор Музея современного искусства в Нью-Йорке Гленн Лоури, он тоже востоковед, как и я. Он тоже отработал директором 30 с чем-то лет, и тоже, как у меня, готовится смена караула. Мы много лет общались и набирались опыта друг у друга. 

Михаил Пиотровский, директор Эрмитажа 

Михаил Пиотровский возглавляет Эрмитаж с 1992 года. Должность перешла по наследству – его отец Борис Пиотровский также являлся руководителем музея. 

Ранее на Piter.TV: в двух комитетах Петербурга назначили новых глав. 

Фото: ВКонтакте / Государственный Эрмитаж (Алексей Бронников) 

Теги: михаил пиотровский, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии