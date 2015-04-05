Глава Эрмитажа Михаил Пиотровский намекнул на увольнение

Он руководит музеем с 1992 года.

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский намекнул на уход со своего поста. Об этом 2 декабря пишет "Петербургский дневник".

Заявление глава культурного учреждения сделал в рамках интернет-встречи.

Есть директор Музея современного искусства в Нью-Йорке Гленн Лоури, он тоже востоковед, как и я. Он тоже отработал директором 30 с чем-то лет, и тоже, как у меня, готовится смена караула. Мы много лет общались и набирались опыта друг у друга. Михаил Пиотровский, директор Эрмитажа

Михаил Пиотровский возглавляет Эрмитаж с 1992 года. Должность перешла по наследству – его отец Борис Пиотровский также являлся руководителем музея.

Ранее на Piter.TV: в двух комитетах Петербурга назначили новых глав.

Фото: ВКонтакте / Государственный Эрмитаж (Алексей Бронников)