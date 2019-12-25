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В двух комитетах Петербурга назначили новых глав
Сегодня, 14:36
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В двух комитетах Петербурга назначили новых глав

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Речь идет о комитетах по благоустройству и по природопользованию.

Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил новых глав двух городских комитетов – по благоустройству и по природопользованию. Об этом сообщили 2 декабря в Смольном. 

С 3 декабря председателем комитета по благоустройству Северной столицы станет Сергей Петриченко. Также с завтрашнего дня на должность главы городского  комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности назначен Кирилл Соловейчик. 

Ранее Александр Беглов представил новый состав петербургского правительства. 

Фото: Piter.TV 

Теги: комитет по благоустройству, комитет по природопользовaнию
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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