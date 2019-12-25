В двух комитетах Петербурга назначили новых глав

Речь идет о комитетах по благоустройству и по природопользованию.

Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил новых глав двух городских комитетов – по благоустройству и по природопользованию. Об этом сообщили 2 декабря в Смольном.

С 3 декабря председателем комитета по благоустройству Северной столицы станет Сергей Петриченко. Также с завтрашнего дня на должность главы городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности назначен Кирилл Соловейчик.

Ранее Александр Беглов представил новый состав петербургского правительства.

Фото: Piter.TV