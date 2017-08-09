Своп на берегу Пряжки объединил жителей Коломны. Показываем, как это было

Экология, сплочение соседей, благоустройство – все это не абстрактные термины урбанистов, а сегодняшний день петербуржцев.

Добрососедство Коломны собралось, чтобы провести своп, поиграть в настольные игры и обсудить вопросы, касающиеся округа, в частности его озеленения. На пикник также пришёл сотрудник Садового центра "Теплица Лаврики", чтобы ответить на вопросы петербуржцев, касающиеся экологии.

Организатор мероприятия — Илья Киселёв, депутат муниципального округа Коломна, инициативно занимается его благоустройством. Корреспонденты Piter.tv обсудили с ним и с активными участниками добрососедства Марией Капустиной, Александром Субботиным и Марией Михайловой плюсы свопа с разных точек зрения, вопросы экологии и сплочения соседей.

Илья Киселев о свопе и об озеленении округа

— Что такое своп? В чём его задумка?

— Своп — мероприятие, на котором соседи обмениваются вещами: одеждой, прочитанными книгами, настольными играми, посудой, кто-то что-то может продать или купить. С точки зрения экологии, он позволяет дать ненужным вещам вторую жизнь. Но также это праздник: люди несут разные угощения и напитки, мы сидим общаемся, играем в настольные игры и обсуждаем разные районные вопросы, договариваемся о совместных действиях.

— Что вы делаете для округа?

— В основном мы занимаемся озеленением, собираем вторсырьё. В засуху мы с добрососедством набирали воду из каналов и поливали все деревья в округе. Этой весной мы высадили на берегу кусты, многолетние цветы, через месяц озеленили ещё один спуск. У Никольских рядов каменный спуск закатывали газоном, приносили лежаки. Мы постелили на Пряжке 100 квадратных метров газона, чтобы комфортнее было здесь собираться, засадили по краям разнотравье, цветы, которые ещё нас в этом сезоне порадуют, я думаю.

— Как часто проходят подобные мероприятия?

— Стараемся собираться раз в неделю, иногда каждый день. На прошлой недели в буднях у нас был субботник на Фонтанке. Мы собирали мусор, в основном бутылки и бычки. Собрали пять с половиной килограмм, из которых половину составили окурки от сигарет. Их вышло, примерно, 6 тысяч. Это говорит о том, что там нужны урны. На Пряжке — две городские урны, и собачники установили две урны для себя, которые они сами обслуживают.

— Сколько обычно приходит человек?

— Сегодня пришло порядка двадцати человек. Ближе к вечеру людей обычно становится больше. На крупные мероприятия, на день Рыбака, например, пришло больше ста человек в общей массе, а в пике было пятьдесят человек.

Что думают активные участники добрососедства Коломны о "Пикнике на Газоне" и других мероприятиях, проходящих с целью озеленения округа и сплочения коллектива

Мария Капустина: Я была почти на всех праздниках. Мы часто собираемся — поливаем газон. Праздники все по-разному происходят, потому что у них разные темы. Даже сегодня — совершенно другая атмосфера.

Обычно мероприятия проходят весело, у них очень большая ценность — мы между собой знакомимся. Потом, когда ты выходишь гулять, — встречаешь кого-то и здороваешься. Лично для меня это повышает уровень комфорта жизни в городе, потому что ты начинаешь узнавать людей и чувствуешь себя как дома.

В нашем добрососедском чате можно задать вопрос и кто-то откликнется. Коммуникация увеличивает эффективность всех нас, например, нам нужно нарисовать афишу — у нас есть человек, у кого-то заболела собака — советуют ветеринара.

Это здорово, с точки зрения психологии, ты получаешь поддержку, коммуникацию, проблемы решаются гораздо быстрее. В общем, одни плюсы.

Мне очень нравится наше добрососедство. Тут есть огромная возможность себя проявлять. В городе много молодёжи хочет социально активничать, но не знает как. Таким образом, очень легко почувствовать себя нужным, потому что ты можешь узнать, что добрососедство идёт собирать мусор, очищать Пряжку. Одному неловко это делать, в компании — проще. Общаемся, веселимся собираемся мусор. У тебя всегда есть своя среда, окружение. Общность очень важна для жизни в городе, особенно в большом.

Александр Субботин: Я решил поучаствовать в свопе, потому что мне нравится идея обмена и дарения. Сейчас очень много перепотребления и перепроизводства товаров. Вместо того, чтобы купить нечто новое, можно забрать у кого-то уже ненужный для него объект, который не потерял свои качества.

Я принёс сюда свою старую одежду. Которую я уже не буду надевать, но которая может заинтересовать других. Тут можно познакомиться и преодолеть некую социальную дистанцию.

Мне нравится, что посредством такого мероприятия преодолевается отчуждение между людьми, которое существует в нынешнем обществе, где люди закрылись в бетонных коробках и не знают, как зовут соседей.

Мария Михайлова: Началось всё у нас зимой, когда мы начали собирать в пользу озеленения Коломны макулатуру, пластик, стекло, потом сдавали в обмен, на что у нас здесь всё засадили.

Проводятся всякие замечательные культурные мероприятия. Ребята здесь постелили рулонный газон. Им за это огромное спасибо! Они вскапывали всё, засаживали, поливали. Один сосед Александр Гарынин, когда была жара, каждый вечер выходил с помпой воды и поливал деревья. Сегодня проходит мероприятие своп — обмен вещами и лекция про озеленение. Если люди сами делать ничего не будут — ничего не получится.

Денис, сотрудник Садового центра "Теплица Лаврики": Мы рассчитываем что какие-то изменения можем сделать, идя от своих желаний, которые мы сами будем реализовывать для создания окружающего нас комфорта.

Материал подготовили София Пак и Лев Кузнецов, Piter.tv