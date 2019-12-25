Москвичка потеряла сознание на Большой Пушкарской улице

На помощь ей пришли сотрудники Росгвардии.

Наряд Росгвардии передал медикам девушку, которая потеряла сознание на Большой Пушкарской улице. Об этом рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Днём 6 октября в Петроградском районе Петербурга росгвардейцы пришли на помощь девушке, которой резко стало плохо. Они увидели, что шедшая по тротуару девушка резко остановилась, схватилась рукой за область сердца, а затем упала на землю, потеряв сознание. Росгвардейцы вызвали скорую, а до ее прибытия оказали девушке необходимую доврачебную помощь.

Медики госпитализировали 23-летнюю жительницу Москвы в одну из городских больниц, после чего сотрудники вневедомственной охраны вернулись на маршрут патрулирования.

Фото: вневедомственная охрана по СПб и ЛО