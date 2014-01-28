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Петербурженку приговорили к ограничению свободы за подмену алкоголя на уксус
Сегодня, 13:39
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженку приговорили к ограничению свободы за подмену алкоголя на уксус

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Она рассчитывала, что, её муж с алкоголизмом, хлебнув уксуса, больше не захочет пить алкоголь.

Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил петербурженку к ограничению свободы сроком на 1 год. Её супруг выпил бутылку уксуса. Петербурженку признали виновной по ч.1 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

В конце мая 2024 года, женщина, пытаясь бороться с алкоголизмом мужа, поставила бутылку с уксусной кислотой на нижнюю полку дверцы холодильника, где хранились спиртные напитки. Она рассчитывала, что, муж, хлебнув из этой бутылки, больше не захочет пить алкоголь. О последствиях женщина не знала, уточнили в суде.

Мужчина, будучи пьяным, перепутал бутылки и выпил весь уксус. Пострадавший получил множественные химические ожоги и вскоре умер.

Фото: pxhere

Теги: алкоголь, уксус
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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